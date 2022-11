Valli Veigel: hääletagem vanalinn ilusamaks ja mugavamaks!

Hääletus juba käib, aga õnneks on veel mõned päevad, et mõtelda ja ütelda ehk oma tunnetuslikku ja läbimõeldud arvamust avaldada.

OLEN minagi nende hulgas, kes oma mõtte teistele linlastele välja pakkusid. Minu mõte on – «üllatus-üllatus» – Arkaadia aed. Jutumärgid on muidugi tingitud sellest, et olen juba pikemat aega püüdnud sellele meie vanalinna unarusse jäänud nurgakesele tähelepanu tõmmata. Viimati tegin seda Sakalas eelmisel sügisel. Vahepealsel ajal olen hoolega otsinud ja ka leidnud toetust nii asjatundjatelt kui juhuinimestelt. Kahjuks ei ole veel märgata, et toetajad oleks avaliku toetusnupu üles leidnud.