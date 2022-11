Minimal Wind: bänditegemine on nagu džunglis kõndimine

Minimal Wind on nelja viiendiku jagu Viljandi ansambel: Taavi-Hans Kõlar, Paula Pajusaar ja Elisabeth Tiffany Lepik õpivad kultuuriakadeemias, Velle Tamme elab Viljandis. Kõik nad näevad Viljandit oma elufaasis sellise paigana, kus saab teha midagi erilist. Ühelgi nendest pole veel lapsi, nii et nad saavad keskenduda bändile ja muusikale.

Viljandis nendega kokku saamegi. Bändi viies liige Ralf­ Erik Kollom on Tartust ja ajab intervjuu tegemise ajal Viljandist eemal omi asju. Kohtume hunnitu järvevaatega korteris, mis on tähelepanuväärne selle poolest, et just seal on salvestatud suur osa bändi debüütalbumi materjalist. Ja see asub saatuse tahtel samas majas, kus elas oma nooruspõlves laulja Üllar Jörberg.