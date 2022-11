Lõvinaised panustasid koogiprallega heategevusse

Ugalas oli kohal ka Eesti Lions-klubide tänavune kuberner Alar Rästa. Rästa märkis, et Eestis on 60 klubis kokku 1200 liiget. "Meie suurim asi on see, et saadame Ukrainasse 13 elektrigeneraatorit, mille saatsime eile teele Ukraina Lions-klubidele. Need on mõeldud varjendites tegutsevatele koolidele ja lasteasutustele, et anda sinna valgust ja sooja," selgitas Alar Rästa. Eestis on tulemas veel jõulupeod Ukraina lastele jõuluvana ja kingipakkidega. "Neil on esimesed jõulud siin, loodame, et viimased," sõnas kuberner.