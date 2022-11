Loov Viljandi kutsub Arvamusrännakule Eesti tuleviku üle arutlema

Kogukonnaühenduse Loov Viljandi eestvedaja Heldi Ruiso sõnul on eesootav arvamusrännak hea koht, kus mitu suurt ja olulist teemat omavahel läbi põrgatada, häid ideid koguda ja panustada sel viisil meie kõigi tulevikku. "See on hea võimalus ka selleks, et ikka ja jälle harjutada, kuidas arutleda, olla hea kuulaja ja vestluspartner, kuidas kaasuda ja olla kaasatud. Olen näinud ka meie linnas, et südikas arutelu heas õhkkonnas viib edasi ja ühendab inimesi," lisas Ruiso. Loov Viljandi on kohalikku arutelukultuuri arendanud aastatagustel "Kodukoha kompassi" vestlusõhtutel, kevadel toimunud linnafoorumil ja suvisel [eel]arvamusfestivalil.