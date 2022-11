Ilmselt ei ole vaja enam kellelegi üle korrata, et ajad on majanduslikult ärevad – see teadmine on muutunud osaks meie igapäevasest elust. Seda ahvatlevam on, kui keegi lubab majanduslikku olukorda parandada. Toetused, soodustused, maksukärped, lisaraha ... Kõik see on ilus ja seda on vaja. Ent hädavajalik on saada lubajatelt ka vastus küsimusele, kust see raha võetakse. Mille arvelt? Kelle arvelt?