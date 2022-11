Viljandi linnavalitsuse projektide ja järelevalveteenistuse juht Hans Priks nentis, et mure on suur ning ehitusfirma on küsimuse ees, mille lahendamine pole ei ettevõtte ega linnaametnike korraldada. «Meie oleme pannud projekti ehitisregistrisse tagasi projekteerijale paranduste tegemiseks ning projekteerija näeb, et töö on alles meie juures menetluses,» selgitas Priks takistust, mis segab kohalikul ehitusfirmal E.R.O Ehitus lõpetada 30. novembriks kooli tööõpetusmaja evakuatsioonitrepi ehitust.