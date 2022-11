Toonagi kitsastes oludes tegutsenud ning selle üle korduvalt kurtnud raamatukogu on nüüdseks kolitud veelgi kitsamatesse oludesse. Hulk raamatuid on ruumipuuduse tõttu maha kantud. Vallajuhtide huvipuuduse ning vähese kaasamise üle kurdeti eelmisel aastal ja tundub, et asutuse käekäigu vastu ei tunne nad suuremat huvi ka praegu. Kirsiks tordil on asjaolu, et raamatukogu juhataja on pidanud juba tükk aega askeldama puuviljakastidesse pakitud raamatute vahel, sest lubatud riiulid lihtsalt ei jõua ega jõua kohale. Ei jõua ka vallajuhid olusid üle vaatama, hoolimata käimasolevast raamatukogude aastast.