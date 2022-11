Nädalaga tuvastati Eestis 2191 koroonahaiget

Terviseameti andmeil on Viljandimaa viimase kahe nädala haigestumine saja tuhande elaniku kohta 329,1 ning on sellega seisab Viljandimaa maakondade pingereas kümnendal kohal. Esimene on Läänemaa ja viimane Hiiumaa vastavalt 749,3 ja 170,6 haigestumisega saja tuhande elaniku kohta.