Õnneks tuli uudis üsna hilja õhtul, nii et paljudel inimestel oli võimalik magama minna ning lähtuda vanast ja ajaproovile vastu pidanud tarkuseterast, et hommik on õhtust targem. Kas just väga palju targem, aga umbes päev hiljem võib vähemalt selles mõttes kergendusega hingata, et kolmas maailmasõda ei ole alanud. Võib südamerahus edasi muretseda selle pärast, kuidas talv üle elada ning millisest harjumuspärasest toidukaubast järgmisena loobuda, sest rahakott seda osta enam ei luba.