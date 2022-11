Viljandi Trepimägi värvub enneaegse sünni päeva puhul sirelilillaks

Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul osaleb linnavalitsus aktsioonis, et avaldada austust kõige varem ja väiksemana sündinud lastele ja nende peredele. "Otsustasime eelmisel aastal aktsioonist osa võtta ja sellest traditsiooni kujundada, et tunnustada selle päeva väikseid kangelasi, keda on meie ümber arvatust rohkemgi. Ka minul on perekonnas enneaegselt sündinud lapselaps, kes on justkui väike ime," ütles abilinnapea. "Kutsun viljandlasi sel õhtul linnas jalutama, et sellest toetusavaldusest osa saada ja võtma hetke, et nende laste peale mõelda."