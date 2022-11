Juhtkiri ⟩ Vene kodanikelt hääleõiguse äravõtmine ei tohiks olla tabuteema

Ühest küljest on see muidugi veider, et riigikogu otsustab, et Venemaa on terroristlik riik, ja valitsus jõuab otsusele, et selle terroristliku riigi täieõiguslikud kodanikud, kes Eestis elavad, võivad osaleda valimistel. Umbes sama veider kui see, et kohaliku omavalitsuse valimistel võivad kandideerida, valituks osutuda ning seejärel ka tööd alustada inimesed, kes riigikeelt ei oska.