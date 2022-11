Juhtkiri ⟩ Nähtamatud aasta isad

Viljandi isadepäeva üritus pühapäeval Männimäe jalgpallihallis oli mitmes mõttes tähenduslik. Esiteks on hea, et suur uhke hall niisama ei seisa, vaid kasutust leiab. Teiseks läks ettevõtmine täie ette: kõigile jagus vahvat tegevust. Kohaletulnute suur hulk näitab, et isadepäev läheb üha rohkem inimestele korda ega ole niisama moepärast kalendrisse märgitud tähtpäev, mis parimal juhul paneb õlgu kehitama. Isasid märgatakse, hinnatakse ja hoitakse ühiskonnas aina rohkem.