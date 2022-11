Isadepäev, mida Eestis sarnaselt Põhjamaadega peetakse novembri teisel pühapäeval, on siiski ainult üks, kuigi kahtlemata väga tähtis osa sellest kuust. Viimastel aastatel on hakatud novembrit nimetama ka meeste tervise kuuks ning see on vaat et olulisemgi. Soovime ju kõik, et meie isad, vanaisad ja vanavanaisad elaksid võimalikult kaua ja võimalikult tervena ning saaksime ühiselt tähistada võimalikult paljusid isadepäevi.