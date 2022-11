Oktoobri keskel kutsus Viljandi kultuuriakadeemia üles sokke kuduma, et need seejärel Ukraina sõduritele annetada.

Oktoobri keskel kutsus Viljandi kultuuriakadeemia üles sokke kuduma, et need seejärel Ukraina sõduritele annetada. Kuu aega kestnud heategevuskampaania lõpuks kogunes villaseid sokipaare loodetust mitu korda rohkem. Annetati veel muudki, näiteks kindaid, ning annetatu tänulikud kokkukorjajad märkisid Sakalale rahulolevalt, et nii mõnegi sokipaari ninna oli peidetud näiteks šokolaaditahvlike.