Juhtkiri ⟩ Suhteliselt vaene

Ent suhtelise vaesuse määr, mis sõltub mediaanpalgast, ei ole siiski asi, mille puhul tahaks näha väga suuri numbreid. Ei riigis, ei maakonnas. Väga väiksed need numbrid mõistagi ka olla ei saa, sest selleks peaks suurema osa elanike sissetulek olema sama suur. Aga kui võrreldes eelmiste aastatega hakkab see määr järsult tõusma, viitab see ühiskonna ebavõrdsusele ja kihistumisele.