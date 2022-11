Veterinaar- ja toidulaboratooriumi musta pässikut sisaldavate toodete ohutusuuringu tulemustest selgus, et nende toodete tarbimine soovitatavas annuses on täiskasvanu tervisele ohutu. Samas ei tuvastatud, et neist oleks suuremat kasu, sest nende vitamiini- ja mineraalainesisaldus on väike.