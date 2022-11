Juhtkiri ⟩ Hämarad lammutustööd hämaral varahommikul

Ühest küljest võiks muidugi ka õlgu kehitada. Teada ju oli, et see monument lammutatakse, plaanid olid tehtud ning suuri vastuolusid ega skandaali kuskilt ei paistnud. Mis vahet seal siis on, kas asi võetakse ette kell kuus hommikul või õhtul? Samas tuleks niisuguseid töid teha siiski valges ja avalikult. Kui ettevõttele sellega kaasnev avalikkuse tähelepanu ei meeldi, tuleb tal hinnapakkumisse töömeeste avalikkuse ees tegutsemise ebamugavuse koefitsient lihtsalt sisse kirjutada. Kuigi raske on mõista, mis siin praegusel juhul nii suurt ebamugavustunnet oleks tekitanud. Veel raskem on mõista, miks linnavalitsus sellise pimesikumänguga nõus oli.