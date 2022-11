Juhtkiri ⟩ Sammud terviserajal

Eks sellest ole aja jooksul palju räägitud, et Eesti mehed ja paljud mehed üle kogu maailma lähevad arsti juurde alles kõige viimases hädas. Kui just pole kirvest selga löödud või jalg alt ära ei kuku, siis … Enamasti ongi jutt sel teemal kippunud jääma onuheinoliku lõõpimise juurde. Viimastel aastatel on hakatud aga meeste tervisele üha rohkem tähelepanu pöörama sotsiaalmeedias, tervishoiuasutustes ja ka riigi tasandil. Novembri meeste tervise kuuks nimetamine tükkis nõndanimetatud meestebussi käimapanekuga on üks jää murdumise märk ning igati tänu- ja kiiduväärt.