Majandusuudistest võib lugeda, kuidas kõrged energia hinnad on pannud Eesti suurettevõtjad raskesse olukorda. Väga paljud inimesed seisavad silmitsi toimetulekuraskuste ja teadmatusega, mida toob tulevik. Niisugusel ajal on tähtis, et oskaksime pideva muretsemise ja tormlemise asemel keskenduda lihtsale heale, mis meil olemas on. Kellele on see perekond ja sõbrad, kellele toit laual ja soe eluruum. Kellele võimalus tegelda armastatud hobiga.