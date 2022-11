Suured tootmisfirmad sisenevad uttu mähitud majanduskriisi

Töötukassa Viljandimaa osakonna juhi Merit Laane sõnul ei näita statistika, et siinsed ettevõtted oleks asunud töötajate koondamise teele. «Tänavu on olnud meile väga huvitav aasta selles mõttes, et klientide hulk on olnud pidevalt sama,» rääkis Laan. See tähendab, et sama palju inimesi, kui on koha kaotanud, on ka uue töö leidnud. Septembrini oli tööpakkumiste arv Laane sõnul väga-väga suur.