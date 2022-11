Kuni aastani 2022 on Eesti saanud Euroopa Liidu tõukefondidest üle seitsme miljardi euro peaaegu 40 000 projektile. Viljandimaa omavalitsused, ettevõtjad ja haridusasutused on olnud aktiivsed toetuste kasutajad ning nii on piirkonda jõudnud umbes 160 miljonit eurot. Praeguseks on Viljandimaal lõpetatud või rahastatud üle 3500 projekti. Nendele lisanduvad toetatud projektid, mis on üleriigilised, kuid mõjutavad positiivselt Viljandimaad. Üks selline hea näide on Viljandi pärimusmuusika festival.