Klientide tagasiside tõi Viljandisse uue taastusravikeskuse

Tarbatu Tervisepargi tegevjuht Kadri Pill nentis, et Viljandisse oli mõte rehabilitatsioonikeskus rajada juba paar aastat tagasi, kui hakati toimetama Valgas. «Aga meile tuli hoopis ootamatu pakkumine keskus pealinnas avada ja siis jäi Viljandi mõneks ajaks justkui kalevi alla. Sel sügisel tundus, et nüüd on aeg küps.»

Ajend Viljandisse rehabilitatsioonikeskus rajada tuli Pilli sõnul klientide tagasisidest. «Mõned Viljandimaal elavad inimesed on mingil põhjusel sattunud meile Tartusse või Valka ja natukene kurtnud, et Viljandis on suhteliselt vähe selle teenuse osutajaid. Hakkasime tausta uurima ja leidsime ka ise, et siin võiks teenuse osutajaid rohkem olla.»