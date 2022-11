Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev ütles, et tõukerattaid plaanitakse Viljandis hoida võimalikult kaua, kuid arvestatakse ka lume tulekuga. «Turvalisus on meile kõige tähtsam ja siis korjame ära,» tähendas ta, kuid tõdes, et praegu pole veel täpselt teada, millal sõidukid talvepuhkusele lähevad.

Viljandis on Bolti tõukerattaid 100–150 ja nagu Lilišentsev ütles, on siinne rahvas need üldiselt hästi vastu võtnud ja neid kenasti hoidnud. «Ma ei saa öelda, et meil oleks Viljandis midagi rasket olnud,» sõnas ta. Peamine, mida rattad on hooaja jooksul nõudnud, on ikka tavaline hooldus.