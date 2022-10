Repliik ⟩ Riigi ja kohaliku kohtumine

Esiteks: kas riigi tippjuhte on tarvis koolitada? Selliste koolituste kasulikkuses pole mõtet kahelda. Tippjuhid vastutavad ametkondade toimimise eest. Oluline on juhi suutlikkus mõista oma vastutusala valdkondi. Konverentsil kriisivalmidusest rääkimine on praegusel ajal eriti vajalik.