Ülemaailmne toidupäev – kas tähistame toidunappust või -küllust?

Viimastel aastakümnetel on inimeste toitumine ja toitumisharjumused globaliseerumise, linnastumise ja elurütmi kiirenemise tagajärjel põhjalikult muutunud. Loobutakse hooajalistest roogadest, mis on peamiselt taimsed ja kiudainerikkad, ja süüakse rohkem kõrge kalorsusega toite. Kodus kulutatakse toidu valmistamiseks aina vähem aega ning loodetakse üha enam kiir- ja valmistoidule. Eriti on sellist käitumismustrit märgata linnades.

Ebatervisliku toitumise ja istuva eluviisi kombinatsiooni tõttu on järsult kasvanud ülekaaluliste inimeste arv. Maailmas on peaaegu pooled täiskasvanud ülekaalulised või rasvunud. Vale toitumine ja ülekaalulisus on mittenakkuslikest haigustest tulenevate surmade peamine riskitegur. Halvad toitumisharjumused mõjutavad ka riikide tervishoiueelarvet, sest nendega seotud kulud ulatuvad kahe triljoni dollarini aastas. Me sööme ennast haigeks ja vaeseks.