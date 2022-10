Pärsti raamatukogu tähistas 100 aasta juubelit

"Ma ütlesin, et kes siia poripõrgu ikka tuleb, sest ilm oli tõesti porine tol päeval, aga näe, sõin oma sõnu," rääkis praegune raamatukoguhoidja. "1972. aastal olin just mina see, kes asus Pärsti raamatukokku tööle. Tegelikult hakkas mulle Pärsti väga meeldima, kui pärast koolimatka veel paigaga tutvumas käisin. Mulle meeldisid mõis ja park, kõik see ümbritsev loodus. Lisaks asus Pärsti lähedal minu varasemale kodukohale Sürgaverele, kust oli hea tööle käia," meenutas Olga Sööt. "Korralduslikke muudatusi, kolimisi ja muud sellist on olnud selle aja jooksul mitmeid, aga siia olen ma jäänud."