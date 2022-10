Seoses energiahindade kallinemisega on viimase aasta jooksul kiireid hinnahüppeid teinud ka küttepuu. Aasta tagasi võis saada kuiva lepa ruumimeetri 50 euroga ning selle hinnaga toodi ka koju kätte. Nüüd tuleb välja rohkem kui kaks korda suurem summa ning vähemalt sama kiirelt on kerkinud märja küttepuu hind. Minu arvates on hinnatõus olnud arutult suur ega peegelda üldist inflatsiooni, teisalt on paratamatus, et suure nõudluse korral, kui pakkumine järele ei tule, hinnad tõusevadki taevasse.