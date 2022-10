Viljar Lohu sõnul soovis ta kompostikorvi punumisega teha midagi keskkonna heaks. «Üks hommik viisin last lasteaeda diisliautoga ja siis mõtlesin, et see ei ole keskkonna mõttes hea. Varsti tuleb Ramsi ja Orika vahele kergliiklustee, siis saab hakata rattaga sõitma, aga selle valmimine võtab veel aega. Seniks, mõtlesin, võiks veel midagi head teha,» rääkis Lohu. «Siis ma nägin neid kümneid ja kümneid kilekotte lehtedega. Käisin ka Viljandis ja nägin, kuidas Sõbrapargis lükkas traktor sahaga kõniteelt lehti kokku. Mõtlesin, et see lehemajandus on täitsa absurdne.»