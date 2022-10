Marko Suurmägi: jooksus varas ja tühjus Mulgimaal

«Seal kahes majas ei ela kedagi,» teatas üks ja ainumas Hirmuküla elanik, keda mul õnnestus kolmapäeval Leedu autovaraste jälgi otsides kohata. Olin just osutanud paremale jäävale kahele majapidamisele. Kohalik jätkas, et kui otse edasi sõita, siis esimene maja on samuti tühi, sealt edasi aeg-ajalt ikka mõned inimesed käivad. Vasakule jääva maja kohta polnud mõtet küsidagi, selle katus oli juba sisse langenud. «Maale elama» programm töötab selles piirkonnas üsna tagurpidi.