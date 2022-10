Viljandis tuleb lõkkeõhtulik inspiratsiooniseminar

Seminaril astuvad üles aasta noor naisettevõtja Kadri Tuisk, aasta noor ettevõtja Kristjan Lind ning auhindu pälvinud Cleveroni tegevjuht Arti Kütt. Hubases õhkkonnas vesteldakse tublide külalistega, et saada mõtteid võimalustest, väljakutsetest ja enesearengust mitmesuguste ideede elluviimisel.

Korraldustiimi liikme Rode Luhaääre sõnu on see nagu mõnus lõkkeõhtu, millel toredad vestluskaaslased jagavad kogemust ja pajatavad kirgastavatest juhtumitest oma ettevõtlusteekonnal. "Igalt inspiratsiooniürituselt on inimesed kaasa võtnud julgust edasiliikumiseks või kasulikku infot oma tegemiste tulemuslikumaks korraldamiseks,” kinnitas Luhaäär.

Inspiratsiooniüritusest on juba kujunenud ürituste sari ning ka varem on vestluskülalisteks olnud sellised inspireerivad ja tegusad persoonid nagu Tanel Toom, Ando Kiviberg, Arno Kütt, Priit Kallas, Anneli Ohvril ja teised. Igal üritusel on ka eraldi alateema, seekord idufirmalik mõtteviis. On ju iduettevõtted üks Eesti visiitkaarte, pälvides tähelepanu oma kiire kasvu ning rahvusvaheliste ambitsioonidega nii meil kui mujal.

Seminari vestluskaaslaste seas on ehk värskeima auhinnaga pärjatud idufirma Bikeep kaasasutaja Kristjan Lind, kes pälvis äsja aasta noore ettevõtja tiitli. Tema sõnul pole idufirma pelgalt tehnoloogiaettevõtluse vorm, vaid pigem mõtteviis. "Usun, et idufirmalik mõtteviis on abiks igale tublile inimesele oma valdkonnas uute tippude vallutamiseks. Muuhulgas on iduettevõtetesse sisse kodeeritud läbi raskuste tähtede poole püüdlemine," ütles Lind.

Ürituse kohta saab rohkem infot seminari veebilehelt www.inspiratsioon.eu.

Kuigi kohtade arv on piiratud, siis soovijatel on pääsmeid veel võimalik soetada. Juba sama päeva õhtul on külalised oodatud Villa Mariasse meelelahutuslikule kogunemisele.

Seminari korraldavad JCI Viljandimaa vabatahtlikud, kes kuuluvad