Jaana Hinno: võta endalegi must kass, siis on vähemalt kedagi süüdistada

Viimati mainitu ei ole muidugi kahjuks tõsi. Millegipärast on must kass varjupaigas alati see kõige ebapopulaarsem mudel. Süsimust Ninja ootas Viljandi varjupaigas uut omanikku ja päris oma kodu poolteist aastat. Ta oli sealsetest asukatest kõige pikaaegsem. Ometi olid pildid temast imeilusad ja kirjeldus ainult kiitvas toonis.

Miks ta siis kodu ei leidnud? Kas tõesti arvavad inimesed tõemeeli, et must kass toob õnnetust? Või kardavad nad, et see valgust neelav karvane kera ei jää küllalt hästi sotsiaalmeedia piltidele?