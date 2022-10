Taibukate teaduskool korraldab geneetika praktikumi

Õppelabor on sündinud Tallinna tehnikaülikooli (TalTech), Tartu ülikooli ja geenitestide labori myInnerGo toel, kes on annetanud aparatuuri ja mitmesuguseid katsevahendeid.

Praktikumis eraldavad õpilased omaenda DNA-d ja proovivad järele, mis on see PCR, millest koroonatestimise puhul kogu aeg kuulda võis. Lisaks saab proovida bakteritega joonistamis: külvata värvilisi bakteritüvesid Petri tassile, nii et bakteritest kasvab pilt. Näha saab ka juba valmis kunstitöid, mille on teinud õpilased.