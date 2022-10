Mõnikord tundub, et keskmine inimene on nagu tubane kass – täiesti veendunud oma sõltumatuses ja iseolemises, teadvustamata struktuuri enda ümber ja oma kohta selles. Selle tubase kassiga on aga nii, et kui see, kes on talle alati kausikestesse värsket vett ja krõbinaid pannud, ühel päeval enam ust ei ava, lakkab ta lõpuks olemast.