Juhtkiri ⟩ Plats, mis sai triiki täis

Alkoholiga ülepingutamine on mõistagi sotsiaalne murekoht, nagu me eelmisel nädalal väga kurva juhtumi näitel veenduda võisime. Ent tunduks ka täiesti mõttetu võtta liig­moraliseeriv seisukoht ning asuda ära keelama kõike, mis natukenegi tuju tõstab ja meelt rõõmsamaks teeb. Sügisesed lõikuspeod, kus kaloreid ega õllekannusid ei loeta, on osa inimkonna traditsioonist ning aidas peetud lõikuspidu ning Vabaduse platsil teoks saanud lõbus üheskoos istumine ja söömine täiendasid teineteist kenasti. Kui võtta mõistlikus koguses ja tempos sõprade seltsis seaprae kõrvale paar kannu head õlut – ning loodetavasti oli tegu hea õllega –, ei tee see ilmselt kellelegi suuremat kurja. Hakkab ainult ehk vöökohale, aga selle jaoks on ümber Viljandi järve suurepärane rada, mida mööda joosta või lonkida.