Silver Sild: Venemaa vallutussõda Ukrainas hoogustab hõimuvendade vabadusvõitlust

OTEPÄÄ kaunistamine ersalaste rahvuslipuga, mis üle kogu linna eestlaste omaga kõrvuti lehvis, oli minu arvates elegantseim viis toetuse väljendamiseks linnas 29. septembrist 1. oktoobrini peetud ersa Rahvuskongressi ehk Promksi kogunemisele. Just nimelt ersalaste rahvuslipu avaliku kasutamise keelamine sellesuvisel ersalaste omausu tähtsaimal palvusel Raskenj Ozks, mis seda hajali paisatud rahvast koondab ja seeläbi ka tema rahvusmõtte foorumiks on alati olnud, sundis ersalasi Otepääle kogunema, et oma rahva tuleviku üle arutlema hakata.