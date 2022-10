Priit Toobali katsed Põhja-Sakala vallavõimu juurde naasta ja paleepööret tagasi keerata on saanud ninanipsu: Tartu halduskohus tema kaebust menetlusse ei võtnud. Kohtu hinnang on mahlane ja vürtsikas nagu vanaema jõulupraad. «Avalik huvi kaalub üles kaebaja väidetud huvi jätkata volikogu esimehe tööd. Avalik huvi seisneb tegutsemisvõimelises vallavolikogus ja vallavalitsuses,» seisab määruses.

Iseenesest muidugi tore, et kohus on kinnitanud seda, mida Sakala on sisuliselt talvest saadik korranud: keerulises seisus vald vajab juhtimist ja stabiilsust.