Ajad on tõepoolest rasked. Kokkuhoiukohti on tarvis otsida igalt poolt. Sulaselge priiskamine on ka igale poliitikule enne valimisi läbilõikamiseks oma lindi andmine. Võtke aga ilusasti ritta ja lõigake ühte linti! Ja tehke ometigi rõõmsam nägu, teid filmitakse. Tehke nägu, nagu teil oleks soe.