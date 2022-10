Lühikese aja kestel anti ühismeedias teada kahest juhtumist Viljandi koolide juures, kus üks õpilane sõitis teisele tõukerattaga otsa ja lahkus, ehkki teine oleks abi vajanud. Politseini pole need juhtumid jõudnud ja postitused on kustutatud, nii et korravalvuritel jääb üle vaid soovitada vanematel lastega rääkida, kuidas on kohane õnnetuse korral käituda.