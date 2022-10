Kristjan Randalu koos New Wind Jazz Orchestraga esitles "Sisu"

Kristjan Randalu on kirjutanud teoseid kammerkoorist sümfooniaorkestrini, kuid see oli tema esimene koostöö sellise koosseisuga. Muide New Wind Jazz Orchestra on kokku kutsunud Viljandist pärit saksofonisti Lauri Kadalipp ning selles mängib ka teine Viljandi muusikakooli vilistlane Tobias Tammearu. Et nii suure kaliibriga muusik nagu Kristjan Randalu on valinud oma koostööpartneriks just Eesti noore kollektiivi, on suur au ja kontserdil võisime tõdeda, et noortest väga headest muusikutest koosnev orkester sai Randalu keeruka muusikaga suurepäraselt hakkama. See ei ole meelelahutusmuusika, aga mängijaid ei heidutanud helilooja pöörased rütmid ega kummalised taktimõõdud, perfektselt esitati igas loos kõlavad soolod. Tundus, et orkester koosnebki solistidest, mõned valdasid meisterlikult erinevaid pille.