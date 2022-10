Üksik- ja kaksikelamud ning kuni viie korteriga ühistud võivad biolagunevaid jäätmeid kompostida otse oma maal. Mida suuremaks läheb aga korterite arv majas, seda keerulisem on kompostimisega tegelda ja seda majasiseselt kontrollida. Linn on praeguseks jaganud eramajadele 440 kompostrit ning kortermajadele 135 biokonteinerit. Saadaval on veel 60 kompostrit ja 15 konteinerit.