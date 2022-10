Ei ole mõtet isegi retooriliselt küsida, kas Cleveroni idee luua oma väike akadeemia, et koolitada endale vajaminevaid spetsialiste, on asja ette läinud. Kui tänavu kevadel akadeemia lõpetanud 14 tudengist ligi pooled on sellesse ettevõttesse tööle jäänud, siis on selge, et asi töötab ning töötab hästi, olgu pealegi mõnel aastal sisseastujaid rohkem, mõnel vähem.