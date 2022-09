Nädala hobi ⟩ Näppudel arvutamine

Tekib tahtmine sein välja­prinditud pabereid ja fotosid täis kleepida ning need omavahel punase niidiga ühendada, sinna juurde püsti panna veel valge tahvel täis kõikvõimalikke märkmeid. Vähemalt võivad eestlased edas­pidi oma CV-sse hobina märkida näppudel arvutamise. Eile avalikustati elektri universaalteenuse tootjahind. Konkurentsiamet määras selleks 15,40 senti kilovatt-tunni eest, nii et tundub kinnitust saavat see, mida ennegi räägitud: konkurentsiamet hoiab tarbija poole. No hea, et keegigi hoiab.