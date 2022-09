Juhtkiri ⟩ Teise reformi ootel

See on üks asjaolu paljude seast, mis võivad määravaks saada, ning kui lisada juurde tõik, et avalik sektor konkureerib erasektoriga, on selge, et uute inimeste palkamine võib tähendada parajat peamurdmist. Nüüd on tarvis omavalitsusjuhtidel, kes töötajate leidmisega kimpus, nuputada, mis on lõppkokkuvõttes kahjulikum, kas ametikoha kaotamine või selle määramata ajaks täitmata jätmine ning lootmine, et ehk ikka kunagi leidub keegi, kes seda soovib.