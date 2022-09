Muusikud Kauro Tafitšuk ja Tarvo Madsen esinevad Wimkas

"Tarvo ja Kauro on lauljatest laulukirjutajad. Tarvo stiiliks on pop-rokk, seevastu Kauro on olnud tegev õrnahingelisemates koosseisudes, teiste seas ansamblis Man Made Monkey. Kauro osales ka saate "Eesti otsib superstaari" viimasel hooajal. Tarvo aga on kasvanud üles Viljandis, mistõttu on tal hea meel jälle tagasi olla ning kodulinna rahvale muusikalist rõõmu pakkuda," märgivad korraldajad pressiteate vahendusel.