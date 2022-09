Juhtkiri ⟩ Terav mure

Loodetavasti jääb see intsident üksikjuhtumiks, ent arvesse peab võtma ka võimalust, et tegu on mõne kohaliku inimesega, kel aeg-ajalt sellised mõtted pähe tulevad. Küllap on võimalik turvakaamera salvestistelt üht-teist teada saada, iseasi muidugi, kui hästi kaamerad seda piirkonda katavad ja kui hästi kaskede vahelt võimalikku loopijat näha on. Kindlasti tasub juhtunu ­uurimisse kaasata politsei, sest ilmselgelt väljub žiletiterade muru sisse «külvamine» tembu või rumaluse piiridest. See on sihilik katse haiget teha, vigastada ja hirmutada. Iseäranis julmaks muudab selle teo, et teri on «külvatud» lasteaia juurde.