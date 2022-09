Mait Allas: Venemaa sportlaste koht ei ole rahvusvahelisel areenil

24. VEEBRUARIL alustas Putin sõda Ukrainas. Kuni viimase hetkeni tundus selline asjade käik hullumeelne ja võimatu. Viimase seitsme kuu jooksul on Putin aga tõestanud, et kõik, mis tundub esmapilgul arulage, on tema puhul siiski võimalik.