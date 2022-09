Nädala möödalask ⟩ Peaministri pöördumine

Kehitasin pärast peaministri neljapäeva õhtul enne «Aktuaalset kaamerat» tehtud avaldust õlgu. «Oli see nüüd valimisreklaam ...» Elektrikatkestusteks tuleb meil nagunii valmis olla – suurte tormidega on ju kogu aeg see oht. See, et Venemaa võib elektrivõrgu Balti riikide süsteemist lahti ühendada, ei ole samuti uus info, sellest on aastaid räägitud ning loodetavasti selleks valmistutud. Reservväelaste ja kaitseliitlaste õppekogunemine «Okas» oli juba varem planeeritud. Samas on täiesti arusaadav, et kui Venemaa mobiliseerib vägesid, tuleb vähemalt üritada rahvast rahustada.