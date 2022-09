Juhtkiri ⟩ Mõte uuest bussijaamast on ilus, aga kes selle eest maksab?

«Bussidele kitsas jaamaesine ja remonti vajav teenindushoone ei vasta enam ammu ettekujutusele tänapäevasest sõitjaid teenindavast liiklussõlmest. /…/ Bussijuhid kurdavad, et Statoili bensiinijaama poole jääval platsil lõhuvad suured augud busse. Bussijaama töötajad kaebavad, et nende tööd häirib sinna kogunev asotsiaalne ja purjutav seltskond. /…/ Kõik asjaosalised on ühel meelel, et Viljandile on vaja tänapäevast bussijaama, kuid paistab, et keegi ei tea, kust alustada. Sealsed mured aga tuleb lahendada, sest linna külaliste mulje meist kujundab see, mida nad bussist väljudes näevad.»