Kui vaadata Eesti 200 ettepanekuid, siis varjendi-metroojaama ideed kõrvale jättes ei ole enamik neist just kuigi uued ning mitu on juba ammu küll nii-, küll naapidi läbi käidud ja kõrvale jäetud. Aga omajagu on ka neid, mida võiks linnarahvale ette anda siis, kui on vaja mõnd head tüli, mis vere vemmeldama lööks. Kui me praegu hakkaks tõsimeeli arutama Valuoja oru osalist hoonestamist, oleks rahva viha kiire süttima. Selline plaan oleks õigustatud vaid juhul, kui see linnale selget ja tõestatavat kasu toob. Vastasel korral lihtsalt kakleme ja paraku üsna sisutult.