Juhtkiri ⟩ Kärpekohti napib

Peresid ehk veel, ent omavalitsusi tõesti mitte väga: omavalitsuste rahastusmudel lihtsalt ei võimaldagi priiskamist, sest avaliku raha kasutamine on nii rangelt reguleeritud, et raske oleks seda isegi kuidagi teha. Hangetel võidab odavaim nõuetele vastav pakkumine ning iga euro oli arvel juba enne sõda ja kriisi, rääkimata siis juba praegustest oludest. Iga sent siiski ehk mitte ning nõnda otsitaksegi rida-realt võimalusi säästa paar tuhat eurot siit ning paar tuhat sealt. Kokku annab see üsna arvestatava summa, aga lõpuks tekib küsimus, kas mäng väärib küünlaid. Sõna otseses mõttes, sest vaagimisel on muu hulgas tänavavalgustus.